لحظة بلحظة.. حماس تعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والجيش الإسرائيلي يقصف غزة
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف القطاع.
-إطلاق عدد كبير من رشقات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
- مراسلنا: مقتل فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة
-نجاح مجموعة من الفلسطينيين باقتحام مستوطنة سديروت
-قائد القسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى"
-الجيش الإسرائيلي يعلن بدء قصف غزة
-مقاتلو القسام يأسرون مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة"
-تداول صور ومقاطع فيديو لجندي إسرائيلي نجح مقاومون في أسره ونقله لقطاع غزة
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على حاجز إيرز وهو الآن تحت سيطرة الفلسطينيين
-نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: الفلسطينيون بدأوا عملية عسكرية كبيرة وواسعة بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى
-وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة تحضيرا لقتال طويل الأمد
-إسرائيل تغلق معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن
-واينت: مقتل إسرائيلية قرب أشدود وإصابة 15 آخرين، بينهم إصابتان حرجتان
إعلام إسرائيلي: مقتل اسرائيليين في رشقة صاروخية بمنطقة النقب
-الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا بجانب إخوانهم في حماس كتفا إلى كتف حتى النصر
يتبع..