لحظة بلحظة.. حماس تعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والجيش الإسرائيلي يقصف غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف القطاع.

-إطلاق عدد كبير من رشقات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

- مراسلنا: مقتل فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

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-قائد القسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى"

-الجيش الإسرائيلي يعلن بدء قصف غزة

-مقاتلو القسام يأسرون مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة"

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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على حاجز إيرز وهو الآن تحت سيطرة الفلسطينيين

-نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: الفلسطينيون بدأوا عملية عسكرية كبيرة وواسعة‏ بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى

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-إسرائيل تغلق معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن

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إعلام إسرائيلي: مقتل اسرائيليين في رشقة صاروخية بمنطقة النقب

-الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا بجانب إخوانهم في حماس كتفا إلى كتف حتى النصر

يتبع..