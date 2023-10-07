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الجهاد الإسلامي: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في حماس حتى النصر

لحظة بلحظة.. حماس تعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والجيش الإسرائيلي يقصف غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. حماس تعلن بدء عملية
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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف القطاع.

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يتبع..

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