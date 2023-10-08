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الناطق باسم "سرايا القدس": غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح ذليلا صغيرا (فيديو)

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الناطق باسم
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قال الناطق باسم "سرايا القدس" أبوحمزة، في كلمة مساء الأحد حول معركة "طوفان الأقصى"، إن غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح في إشارة لإسرائيل، صاغرا، ذليلا، صغيرا.

وأضاف أبوحمزة أن المقاومة تؤكد على وقوفها عند التزامتها وثوابتها وهي تصد العدوان عن الأقصى الذي جاهرت به إسرائيل.

وصرح بأن التاريخ الذي تصنعه غزة لا يجب أن يبقى حبيس القطاع.

وتابع الناطق باسم "سرايا القدس" قائلا: "إسرائيل يجب أن تشعر بالخطر في فلسطين وخارجها".

وأردف أبو حمزة بالقول: "نطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".

وأفاد في كلمته "نقول لأسرانا نحن أقرب لحريتهم بفضل ما أنجزته قوات النخبة بسرايا القدس من أسر لعدد من الجنود الذين هم في قبضتنا".

المصدر: RT

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