الجيش الإسرائيلي يعلن قصف قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف قطاع غزة.

يأتي ذلك، عقب إطلاق مئات الصواريخ منذ فجر اليوم من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف وتل أبيب، في وقت أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى".

وأفاد موقع "واينت" العبري، بأن وزير الدفاع يواف غالانت وافق على تعبئة احتياطية واسعة النطاق تحضير للحرب في الجنوب.

وأعلن غالانت حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة في إطار تقييم الوضع والتحضير لقتال طويل الأمد.

يتبع..