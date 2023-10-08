وسائل إعلام عبرية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659

قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الأحد إن عدد قتلى عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس يوم السبت، ارتفع إلى 659 قتيلا.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين بلغ 2156 مصابا نقلوا إلى المستشفيات من ضمنهم 20 بحالة حرجة و338 بحالة خطيرة.

إقرأ المزيد

ومنذ صباح الأحد تتواتر إحصاءات متصاعدة بشأن القتلى إذ سبق وأن أفادت القناة "12" العبرية بمقتل 600 إسرئيلي.

ونشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، أسماء 44 جنديا قال إنهم قتلوا في الاشتباكات مع حركة "حماس".

كما أفادت الشرطة في بيان بأن من إجمالي القتلى 30 شرطيا بينهم ضباط.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد عن مقتل 370 فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين.

وفجر السبت، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية