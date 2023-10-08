"جيروزاليم بوست": المستشفيات في جنوب إسرائيل مكتظة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن المستشفيات في جنوب إسرائيل مكتظة بسبب العدد الكبير من المصابين والقتلى نتيجة للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة: "الموارد الصحية في جنوب البلاد استنفدت إلى أقصى الحدود يوم السبت حيث تم نقل المئات من المصابين في هجوم حماس إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".

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وأشارت إلى أن من بين الذين دخلوا المستشفى 114 شخصا في حالة خطيرة. كما يتم علاج المرضى الذين يعانون من نوبات الهلع.

وأمر وزير الصحة الإسرائيلي، موشيه بار سيمان طوف، بتعليق جميع رحلات موظفي الرعاية الصحية إلى الخارج وإلغاء الإجازات.

وقالت الصحة الإسرائيلية في تقرير لها، إن 2048 جريحا نقلوا إلى المستشفيات حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أن من بين المصابين 20 حالة حرجة، و330 حالة خطيرة، و396 حالة متوسطة، و967 حالة طفيفة، و45 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي