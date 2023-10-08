وسائل إعلام: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600

ذكرت القناة 13 العبرية أن حصيلة الضحايا الإسرائيليين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى نحو 600 قتيل، فيما أفادت وزارة الصحة بسقوط 500 قتيل حتى الآن.

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وقالت الصحة الإسرائيلية في تقرير لها، إن 2048 جريحا نقلوا إلى المستشفيات حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد.

وأوضح التقرير أن بين المصابين 20 حالة حرجة، و330 حالة خطيرة، و396 حالة متوسطة، و967 حالة طفيفة، و45 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية.

وتحدثت تقارير سابقة عن سقوط ما بين 300 و400 قتيل وأكثر من 1800 جريح بين الإسرائيليين جراء الهجوم الذي شنته حركة "حماس" فجر أمس السبت على مدن إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية