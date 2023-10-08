آخر أرقام الخسائر الإسرائيلية جراء "طوفان الأقصى"

تحدثت تقارير إسرائيلية نقلا عن وزارة الصحة ونجمة داوود الحمراء عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء التصعيد الأخير إلى ما قد يصل إلى 350 بالإضافة إلى أكثر من 1800 جريح.

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وأعلنت وزارة الصحة رسميا عن إصابة 1864 شخصا، بينهم 19 بحالة حرجة، 293 بحالة خطيرة، 315 بحالة متوسطة، 715 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى 20 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية

كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن نحو 750 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، وأن ما يصل إلى 100 شخص، بينهم أطفال، تم أسرهم من قبل المقاتلين الفلسطينيين.

من جانبها، أعلنت السلطات في قطاع غزة صباح اليوم الأحد مصرع 313 شخصا، بينهم 20 طفلا، وإصابة نحو 1990 شخصا في حصيلة مرشحة للارتفاع، نتيجة الغارات الإسرائلية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية