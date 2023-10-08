الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر أسماء 26 قتيلا في صفوفه بينهم ضباط كبار

سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بنشر أسماء 26 قتيلا في صفوفه سقطوا خلال اشتباكات مع عناصر كتائب القسام التابعة لحركة حماس، أمس السبت بينهم ضباط كبار.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إن من بين القتلى، قائد لواء الناحال، نائب قائد وحدة ماجلان، وقائد كتيبة الاتصالات، وضباط في الجبهة الداخلية والكتيبة 51 والكتيبة 77 والكتيبة 13 ودفدوفان.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600 بينهم 318 جروحهم خطيرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم نقل 360 مصابا إلى مستشفى "بارزيلاي" في عسقلان منهم 96 في حالة حرجة.

وكانت "كتائب القسام" أعلنت فجر السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، بهجوم غير مسبوق ومباغت بري وجوي وبحري، استهله بإطلاق آلاف القذائف.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس، وبدأ بشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT