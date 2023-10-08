مراسلنا عن مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر(فيديو)
نقل مراسلنا عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.
وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.
وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".
ونشرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالت إنه من موقع الحادث.
#عاجل|— قناة الشعوب (@AlshoubTv) October 8, 2023
صور أولية لموقع حادث إطلاق شرطي مصري النار على سائحين إسرائيليين في #الأسكندرية في #مصر#فلسطين#غزة#المنشيةpic.twitter.com/0Y27GUBl6N
شرطي مصري مكلف بحراسة عامود السواري بكرموز أطلق النار على 4 أشخاص بوفد إسرائيلي أثناء زيارتهم مدينة الإسكندرية #طوفان_الأقصىpic.twitter.com/5AxLfaKbvO— أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) October 8, 2023
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها تفحص الأنباء عن تعرض سياح لإطلاق نار في مدينة الإسكندرية شمال مصر.
المصدر: RT