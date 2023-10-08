"طوفان الأقصى".. مشاهد جديدة لاقتحام "كتائب القسام" موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الأحد، مقطعا مصورا جديدا وثق عملية اقتحام موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ووثق الفيديو الذي بثه الإعلام العسكري لـ"كتائب القسام" عملية قتل وأسر من فيه من الجنود الإسرائيليين ضمن معركة "طوفان الأقصى".

جدير بالذكر أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 370 قتيلا وإصابة حوالي 2200 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT