حماس تجري عملية استبدال لقواتها المتسللة إلى غلاف غزة

أكد المتحدث باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أن "مجاهدي القسام لا زالوا يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية على محاور عدة".

وفي تصريح له بخصوص عملية "طوفان الأقصى"، قال أبو عبيدة: "لا زال مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية وبطولية على محاور عدة".

وأضاف: "تمكنت قيادة القسام من استبدال بعض القوات بقوات اخرى في الداخل المحتل"، مؤكدا أنه "تم تزويد القوات بأسلحة وقذائف وعتاد".

وأكمل الناطق باسم "القسام": "تمت تغطية المجاهدين بغطاء ناري من المدفعية وآخرها كان بسديروت بـ100 صاروخ".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عن مقتل 30 شرطيا بنيران مقاتلي "حماس" منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت صباح أمس السبت.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية