الجيش الإسرائيلي: مقتل 30 شرطيا بنيران مقاتلي "حماس" منذ بداية الحرب

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عن مقتل 30 شرطيا بنيران مقاتلي "حماس" منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت صباح أمس السبت.

وقالت إذاعة الجيش، إنه "تحت بند سمح بالنشر: 30 شرطيا قتلوا بنيران حماس منذ بداية الحرب"، كما أعلن الإعلام الإسرائيلي أن من بين القتلى اثنين من الضباط الكبار في الشرطة الإسرائيلية على مستوى البلاد خلال الاشتباك الجارية حتى اللحظة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في عدة مناطق بين مسلحين من حماس والأجهزة الأمنية داخل إسرائيل.

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مقتل قائد لواء "ناحال" العسكري في مواجهة مع أحد المسلحين الفلسطينيين بالقرب من موقع "كرم أبو سالم" على حدود قطاع غزة.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى سقوط أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT