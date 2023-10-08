إسرائيل لا تستبعد إمكانية شن حرب برية على قطاع غزة

صرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والخيارات، بما في ذلك تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة.

قال أدرعي لوكالة ريا نوفوستي ردا على سؤال حول إمكانية القيام بعملية برية في غزة: "قمنا بتفعيل حالة الأحكام العرفية، وقد تم أخذ كل الاحتمالات والخيارات في الحسبان. لقد حشدنا عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفي المستقبل قد يرتفع هذا الرقم إلى عدة مئات من الآلاف، وهذا سيعزز الجبهة الجنوبية"..

إقرأ المزيد

وجدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دعوة روسيا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

يشار إلى أن "القناة 13" العبرية أفادت مساء يوم السبت بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله اللبناني سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.

المصدر: ريا نوفوستي