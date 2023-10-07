مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في غزة

أفادت "القناة 13" العبرية مساء يوم السبت بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله اللبناني سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.

وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

إقرأ المزيدشكري يجري اتصالات دولية لوقف التصعيد بين الفلسطينيين وإسرائيل

وفي الساعات الأولى من المعركة نفذ الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية فقتلوا وجرحوا عددا منهم وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على القطاع.

إلى ذلك اعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، رسميا أن هناك رهائن وأسرى لدى حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية