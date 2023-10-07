الجيش الإسرائيلي متخوف من التعرض لهجمات من دولتين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت إن القوات الإسرائيلية متخوفة من وقوع هجمات من لبنان أو سوريا، في حال وجود جماعات فلسطينية نشطة هناك.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن هيشت قوله: "في الشمال، نحن مستعدون في حال قررت بعض المجموعات الفلسطينية المتواجدة هناك المجيء، سنكون مستعدين”.

ووجهت المقاومة الفلسطينة ضربة مباغتة لإسرائيل، صباح السبت، وأطلقت وابلا غير مسبوق من الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.

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وأفادت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي بأن كتائب القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس) أطلقت أكثر من ألفي صاروخ، بالإضافة لذلك، تسلل العشرات من عناصر القسام إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، وسيطروا على عدد من المواقع العسكرية والمستوطنات.

كما أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، معلنة أنها تمكنت من أسر أكثر من 35 جنديا ومستوطنا إسرائيليا.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب موجّه للإسرائيليين، إن إسرائيل في حالة حرب، وقال أنه أمر بتعبئة واسعة النطاق في صفوف الجنود الاحتياط.

المصدر: ريا نوفوستي