ترامب يزعم معرفته معرفة الجهة التي موّلت هجمات "حماس" على إسرائيل

عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الأموال الأمريكية ساعدت حركة "حماس" على مهاجمة إسرائيل.، مشيرا إلى أنها أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حد وصفه.

وأعلن ترامب في بيان لها أن "لسوء الحظ، ساعدت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي ورد أنها جاءت من المسؤولين، في تمويل هذه الهجمات (ضد إسرائيل)".

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ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن الإدارة السابقة (إدراة ترامب) "جلبت الكثير من السلام إلى الشرق الأوسط، فقط ليرى بايدن يتراجع عنه بوتيرة متسارعة لم تكن تخطر على بال أحد".

وقال ترامب: "إنها تقاليد جو بايدن".

ومن المعروف أن المقاومة الفلسطينية أطلقت مع الصباح الباكر من اليوم السبت، غزة مئات الصواريخ من قطاع باتجاه مستوطنات الغلاف (غزة)، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

بدوره، أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة. داعيا الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى".

المصدر: نوفوستي + RT