فلسطين تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات بعد طوفان الأقصى
Legion-Media
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قال السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل إن الجانب الفلسطيني يرى ضرورة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال السفير لوكالة تاس: "أخشى أن يشن الإسرائيليون غدا هجوما كبيرا على قطاع غزة والضفة الغربية. والآن هو الوقت المناسب للأمم المتحدة للدعوة إلى اجتماع خاص، والقيام بإجراءات لوقف ما يجري".
وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني: "لكن يجب وقف ذلك على أساس جديد، وهو أساس حل الدولتين".
المصدر: تاس