فلسطين تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات بعد طوفان الأقصى

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل إن الجانب الفلسطيني يرى ضرورة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال السفير لوكالة تاس: "أخشى أن يشن الإسرائيليون غدا هجوما كبيرا على قطاع غزة والضفة الغربية. والآن هو الوقت المناسب للأمم المتحدة للدعوة إلى اجتماع خاص، والقيام بإجراءات لوقف ما يجري".

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وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني: "لكن يجب وقف ذلك على أساس جديد، وهو أساس حل الدولتين".

المصدر: تاس