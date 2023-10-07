العاروري: الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة هو "السيناريو المفضل للمقاومة"

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن دخول إسرائيل إلى غزة برا، هو السيناريو المفضل للمقاومة، مضيفا أن عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين وقعوا في قبضة المقاومة.

قال العاروري يوم السبت: إن "الهجوم تم تنفيذه كما كان مخططا له، بما يتضمن الاستيلاء على البلدات الإسرائيلية والقواعد العسكرية في منطقة غلاف غزة".

وأشار إلى أن "أطرافا كثيرة تتوجه إلينا لتهدئة الأوضاع، ونحن نقول لهم بكل وضوح: تحدثوا مع إسرائيل التي ترتكب الجرائم بحق شعبنا".

وأكد صالح العاروري: أن "مجاهدي قطاع غزة بدأوا عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى".

وقال إن "معركة طوفان الأقصى (السيوف الحديديّة كما تسميها إسرائيل) هي معركة تدمير العدو الإسرائيلي، والرد على جرائمه".

وشدد على أن "الضفة الغربية هي كلمة الفصل في هذه المعركة وتستطيع أن تفتح اشتباكا مع كل مستوطنات الضفة".

وتابع "علينا أن نخوض جميعًا هذه المعركة، وأنا أعني المقاومين وأبناء شعبنا بالضفة.

كما دعا العاروي الأمة العربية والإسلامية للمشاركة في هذه المعركة.

المصدر: i24