إسماعيل هنية يتلقى اتصالا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اتصالا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر فيه عن تقديره لما يقوم به مقاتلو حماس وجميع المجاهدين، واصفا ما تم بالانتصار.

وقال رئيسي لهنية: "ما صنعتموه عزة وفخار واقتدار والله ناصركم"، مؤكدا نصرة ودعم إيران للمقاومة والشعب الفلسطيني، وأضاف "أنتم أفرحتم الأمة الإسلامية بهذه المبادرة"، داعيا بمزيد من الانتصارات.

ومن جانبه عبر رئيس حركة "حماس" عن تقديره لهذا الاتصال وموقف الجمهورية الإسلامية نحو المقاومة، وأشار إلى أنه "رغم قدرات الاحتلال وتحصيناته إلا أن المقاومة أفقدته توازنه، واستطاعت اقتحام مواقعه وقتل وأسر المئات".

وأوضح هنية أن "أساس هذه المعركة هو ما يقوم به العدو الصهيوني في القدس ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى، وفرض السيادة عليه وتقسيمه زمانا ومكانا".

واعتبر أن معركة "طوفان الأقصى بدأت من غزة وتمتد إلى بقية الساحات، بل هي معركة الأمة والتي يجب أن تنخرط فيها"، وقال إن "المعركة لا تزال في بداياتها، وهي بدايات عظيمة، وسوف تنتهي بنصر مؤزر بإذن الله".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مصرع ما لا يقل عن 600 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجوم الذي نفذته كتائب القسام.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 572 مواطنا وإصابة أكثر من 2000 شخص جراء الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: RT