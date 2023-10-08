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موقع عبري: تجدد الاشتباكات قرب مركز الشرطة في سديروت

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موقع عبري: تجدد الاشتباكات قرب مركز الشرطة في سديروت
Globallookpress
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أعلنت قناة 14 العبرية، اليوم الأحد، تجدد الاشتباكات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني قرب مركز الشرطة في سديروت.

كما أعلن موقع العهد الإخباري أن صفارات الإنذار تدوي في "سديروت" و"نير عام" و"كلية سابير" و"مفلاسيم" و"دوروت" و"شيكميم".

وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

 

 

 

المصدر: 14 العبرية

 

 

 

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