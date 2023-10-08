الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن اعتراض "مسيرة لبنانية" شمال البلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هدف يتحرك نحو إسرائيل وأطلق صاروخ اعتراض نحوه، مشيرا إلى أنه بعد الفحص تبين أن الهدف لم يكن قطعة جوية معادية، نافيا تنفيذ غارات على لبنان.

وقال الجيش في بيان: "متابعة للتقارير عن انطلاق صاروخ اعتراض في شمال البلاد، فقد رصد جيش الدفاع هدفا يتحرك نحو الأراضي الاسرائيلي وأطلق صاروخ اعتراض حيث اتضح بعد الفحص أن الحديث ليس عن قطعة جوية معادية، ولم يتم تنفيذ أي غارة على الأراضي اللبنانية".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" عملية اعتراض فوق مدينة صفد لهدف جوي يحتمل أنه طائرة مسيرة في شمال البلاد.

وقالت وسائل الإعلام، إن طائرة مسيرة انطلقت من داخل الأراضي اللبنانية، دخلت إلى المناطق الشمالية للبلاد، وتم إسقاطها بواسطة أنظمة "باتريوت".

المصدر: RT