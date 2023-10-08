منظومة "باتريوت" الإسرائيلية تعترض مسيرة لبنانية فوق مدينة صفد (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" عملية اعتراض فوق مدينة صفد لهدف جوي يحتمل أنه طائرة مسيرة في شمال البلاد.

وقالت وسائل الإعلام، إن طائرة مسيرة انطلقت من داخل الأراضي اللبنانية، دخلت إلى المناطق الشمالية للبلاد.

وأشارت إلى أن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" تمكنت من إطلاق صاروخ اعتراضي نجح في إسقاط هذه المسيرة.

وأسفر هذا الحادث عن تصاعد حالات الهلع في محيط مدينة صفد وشمال إسرائيل.

المصدر: RT