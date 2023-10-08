تجدد القصف الإسرائيلي جنوب لبنان

أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بسماع دوي انفجار في مزارع شبعا جنوب لبنان ناتج عن تجدد القصف الإسرائيلي في المنطقة.

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وقالت قناة "المنار" اللبنانية، إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة مدفعية واحدة من عيار 155 ملم من مرابض الزاعورة استهدفت منطقة مفتوحة في منطقة الخريبة خراج بلدة راشيا الفخار.

من جهة أخرى، وقال موقع "واينت" إنه "تم إطلاق صاروخ واحد على الأقل من منظومة باتريوت الدفاعية في الشمال بحسب تقرير أولي".

وتحدثت المعلومات عن أن هذا الصاروخ استهدف طائرة مسيرة دخلت من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية.

بالتزامن، تحلق طائرات إسرائيلية فوق القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

يأتي ذلك، عقب ساعات قليلة من الهدوء الحذر الذي شهدته الحدود الجنوبية للبنان بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مكان إطلاق صورايخ على مراكزه في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وأعلن حزب الله أنه استهدف 3 مراكز إسرائيلية بالقذائف.

وقال الجيش اللبناني إن ينفذ انتشارا ويسير دوريات في المناطق الحدودية جنوب لبنان.

المصدر: وكالات