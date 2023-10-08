القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذائف

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

إقرأ المزيد

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق قذائف مدفعية من لبنان نحو مواقع للجيش في مزارع شبعا وجبل الشيخ.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تعليمات للمواطنين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدفا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود الشمالية.

وقال أدرعي إن "قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي تقصف في هذه الأثناء بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي على إستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل".

وأفادت مصادر إعلامية بأن القذائف التي أطلقت من لبنان استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا.

بدورها قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن "مواقع العدو الصهيوني في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا تتعرض للقصف، ومدفعية العدو تقصف أطراف المنطقة".

يتبع..