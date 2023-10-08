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الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل 4 من عناصرها خلال اشتباكات "طوفان الأقصى" في مستوطنات غلاف غزة

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الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل 4 من عناصرها خلال اشتباكات
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصرها خلال اشتباكات مع مقاومي حماس في مستوطنات غلاف غزة مساء اليوم.

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ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإن القتلى هم فاديم بليش الضابط فيوحدة اليمام، وستاس شينكمان، الرقيب دينيس بليكن، الرقيب أول ديبورا أبراهام.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الشرطة الإسرائيلية إلى 34 في حين بلغ عدد قتلى الجيش 44 قتيلا.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

المصدر: RT

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