أعداد كبيرة من المظليين المقاتلين تتسلل إلى مستوطنات غلاف غزة

أفاد مراسلنا من قطاع غزة، بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين ينفذون عملية اقتحام بواسطة الطائرات الشراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، جرت عملية تسلل شراعي وبري لمستوطنة "أفوكيم" على بعد 20 كيلومتر من قطاع غزة، وطلب من سكان المستوطنة دخول منازلهم وإغلاق الأبواب خوفا من تجول مسلحين في المدينة.

وبحسب وسائل الإعلام، "مجموعة من مقاتلي حماس تفاجئ وحدات النخبة وتخوض معها اشتباكات عنيفة في أحد المستوطنات".

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن اشتباكات مسلحة تدور في كيبوتس "ماغين" بغلاف غزة، وأن أكثر من 20 مظلي نفذوا عملية انزال في الكيبوتس.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: RT