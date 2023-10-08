مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف نحو الأراضي اللبنانية لإبعاد عناصر "حزب الله" عن خيمتهم الجديدة

أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي أطلق ثلاث قذائف نحو الأراضي اللبنانية في محاولة لإبعاد عناصر "حزب الله" عن الخيمة الجديدة التي نصبت مكان الخيمة المستهدفة في مزارع شبعا.

وذكر مراسل قناة "المنار" أن "جيش العدو حاول إبعاد رجال المقاومة عن الخيمة الجديدة التي نُصبت مكان الخيمة المستهدفة في مزارع شبعا، باستهداف المنطقة المحيطة بها بثلاث قذائف، لكن التحدي الأسطوري للمقاومين أفشل هدف العدو لعدم جرأته على استهدافهم بشكل مباشر".

جيش العدو حاول إبعاد رجال المقاومة عن #الخيمة الجديدة التي نُصبت مكان الخيمة المستهدفة في مزارع شبعا بإستهداف المنطقة المحيطة بها بثلاث قذائف لكن التحدي الأسطوري للمقاومين أفشل هدف العدو لعدم جرأته على استهدافهم بشكل مباشر . pic.twitter.com/1GGNbtRQYS — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 8, 2023

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

وبعد وقت قصير، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم مسيرات لقصف البنى التحتية لحزب الله في مزارع شبعا، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن القذائف التي أطلقت من لبنان استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا.

كما تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن الجيش الإسرائيلي قصف الخيمة التي كان حزب الله نصبها داخل أراض تسيطر عليها إسرائيل منذ شهرين.

في غضون ذلك، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تعليمات للمواطنين قرب حدود لبنان بعدم دخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون، وقد أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود الشمالية.

المصدر:RT+ النشرة + المنار