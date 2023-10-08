إسرائيل ترسل طائرة عسكرية إلى مصر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب سترسل طائرة عسكرية إلى مصر اليوم من أجل إعادة الإسرائيليين إلى ديارهم.

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وقال المتحدث باسم الوزارة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي والسفارة الإسرائيلية في القاهرة إنه يتم العمل على إعادة الإسرائيليين إلى الوطن. وستقل طائرة عسكرية الناجين والجثث إلى إسرائيل.

وكان قد قُتل سائحان إسرائيليان يوم الأحد عندما أطلق مسلح النار على وفد سياحي في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مرشدهم السياحي المصري قتل أيضا، وأصيب إسرائيلي ثالث بجروح متوسطة.

وأظهرت لقطات بعد الهجمات ضحيتين ممددتين على الأرض بموقع عمود "السواري" في الإسكندرية، أحدهما ينزف من رأسه.

وكان رجل آخر مصابا يرقد على الدرج في مكان قريب بينما انتشر ضباط مصريون يرتدون ملابس بيضاء يتحدثون مع بعضهم البعض. ولم يكن أحد يتلقى الرعاية الطبية.

وشوهدت نساء إسرائيليات من المجموعة يقفن بجانب الضحايا ويصرخن: ""سيارة الإسعاف! سيارة إسعاف!" إلى الضباط.

وكان مراسلنا قد نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

المصدر : تايمز أوف إسرائيل