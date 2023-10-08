تعليق مفاجئ من مرشح لرئاسة مصر بعد مقتل سياح إسرائيليين في الإسكندرية

علق المرشح المحتمل لرئاسة مصر حازم عمر، على الهجوم على سياح إسرائيليين في مدينة الإسكندرية، وقتل اثنين منهم على يد شرطي مصري.

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وقال عمر: "‏الاعتداء على السياح الإسرائيليين المدنيين العزل الآمنين في بلد الأمن والأمان هو بمثابة عمل إجرامي يحرمه المولي عز وجل في كتابه الكريم".

وتابع: "لا يمكن أن يتسق بأي شكل من الأشكال مع ثوابتنا في دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه التاريخية وتحرير ارضه من سلطة الاحتلال، لقد أخطأ من قام بهذا الفعل الإجرامي جهلا أو عمدا، وأضر كثيرا بمصر وبالقضية الفلسطينية".

وكان مراسلنا قد نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

المصدر: RT