مصر.. تفاصيل جديدة بعد مقتل سائحين إسرائيليين على يد شرطي

قال المراسل الدبلوماسي لصحيفة يديعوت أحرنوت إيتامار إيشنر، إنه ستتم إعادة السياح الذين قتلوا وأصيبوا في الإسكندرية على متن طائرة عسكرية خاصة.

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وقال المراسل الخاص بالصحيفة في تدوينة له على موقع "إكس": "ستعيد طائرة عسكرية خاصة قريبا السياح الإسرائيليين الذين تعرضوا لهجوم في مصر على يد ضابط شرطة في الإسكندرية".

وكان مراسلنا قد نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

المصدر: RT