"الشاباك" الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من موظفيه ومتقاعديه في عملية "طوفان الأقصى"

أقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في بيان يوم الأحد، بمقتل 5 من موظفيه ومتقاعديه خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس فجر يوم السبت 7 أكتوبر.

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وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية، كما سمح جهاز الشاباك بنشر أسماء خمسة من عناصر التنظيم والذين سقطوا خلال القتال في المعارك في جنوب إسرائيل مع مقاتلي حماس.

ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بعضا من أسماء العشرات من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الاشتباكات مع مسلحي حماس.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل 4 آخرين من عناصرها خلال عملية "طوفان الأقصى"، بعدما سبق أن أعلنت في وقت سابق عن مقتل 30 من عناصرها.

جدير بالذكر أن "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية