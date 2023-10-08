الجيش الإسرائيلي: "العدو لا يزال على الأرض" وضربنا 800 هدف له

أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات مع الفلسطينيين مستمرة حتى الساعة، مشيرا إلى أن أكثر من 150 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت وهاجمت غزة ومباني زعمت استخدامها لمهاجمة إسرائيل.

وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن المباني التي هاجمها الجيش الإسرائيلي موجودة في بيت حانون، وقال إنها "استخدمت لهجمات ضدنا".

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وفي السياق ذاته قال إن إسرائيل تعلن أن "العدو لا يزال على الأرض"، مضيفا "نعزز قواتنا، خصوصا بالقرب من غزة ونقوم بتطهير المنطقة"، متعهدا بملاحقة "الإرهابيين في كل مكان يتواجدون فيه".

وتابع هغاري: "نحن نعمل لتدمير العدو" مشيرا الى أن غارات الجيش "أصابت 800 هدف للعدو في غزة"، في إشارة إلى الحملة التي أطلقتها إسرائيل عقب هجوم شنته حركة حماس (طوفان الأقصى) السبت على الأراضي الإسرائيلية.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" صباح أمس السبت، وأمطرت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، الأراضي الإسرائيلية بألاف الصواريخ ونفّذت عمليات اقتحام وأسرت إسرائيليين وقتلت الكثير منهم، فضلا عن السيطرة على العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية.

المصدر: أ ف ب + RT