"طوفان الأقصى".. اقتحام موقع عسكري إسرائيلي شرق غزة وقتل وأسر من فيه (فيديو)

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مقطع فيديو يوثق اقتحام موقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت صباح اليوم السبت.

وتضمنت المشاهد زحف مجموعة كبيرة من مقاتلي "القسام" نحو الموقع المذكور للجيش الإسرائيلي، واشتباكات من المسافة صفر بعد تجاوز السياج الإسمنتي المحيط بالموقع التابع للجيش.

كما تضمن الفيديو رميا ناريا على مدرعة إسرائيلية ثقيلة وتصاعد الدخان منها بعد رمي أحد المقاتلين قنبلة يدوية في داخلها من الفتحة العلوية لها.

وتبع ذلك مشاهد لجثث جنود إسرائيليين بالعتاد الحربي الكامل مضرجين بالدماء ملقاة على الأرض بعد اشتباك مع مقاتلي القسام.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها إنه تم أسر من تبقى من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في الموقع.

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وقبل قليل أيضا، أفادت تقارير عبرية، مساء اليوم السبت، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" ضد إسرائيل اليوم 7 أكتوبر.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن 200 إسرائيلي قتلوا بمستوطنات غلاف غزة منذ صباح السبت، وأن عدد المصابين بلغ 1100 مصاب.

هذا وأعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

واعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم.

المصدر: RT