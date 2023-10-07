تقارير عبرية: ارتفاع كبير لعدد القتلى والمصابين الإسرائيليين في معركة "طوفان الأقصى"

أفادت تقارير عبرية، مساء يوم السبت، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" ضد إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 250 إسرائيليا قتلوا بمستوطنات غلاف غزة منذ صباح السبت.

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وأوضحت المصادر ذاتها أن عدد المصابين بلغ 1100 مصاب.

وفجر السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان الأقصى" بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

واعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، رسميا أن هناك رهائن وأسرى لدى حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية