"كتائب القسام": تطوير الهجوم على أهداف إسرائيلية خارج فرقة غزة

أعلنت كتائب "الشهيد عز الدين القسام" في بيان لها تطويرها الهجوم على عدد من الأهداف الإسرائيلية خارج فرقة غزة منها أوفاكيم، نتيفوت، ومشمار هنيغف، كما تخوض مواجهات في بئيري وسديروت.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم السبت، تدمير الطائرات الإسرائيلية لعمارة "الهاشم" السكنية شمال قطاع غزة، موضحا أنها تضم 15 وحدة سكنية، وتشرد جميع سكانها جراء القصف.

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ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وفي الساعات الأولى للمعركة، اقتحم مقاتلون فلسطينيون عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيرز الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

المصدر: RT