مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات متتالية على قطاع غزة وسط أصوات انفجارات ضخمة في عدة أماكن

أفاد مراسلنا في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الاثناء سلسلة غارات متتالية على قطاع غزة وسط أصوات انفجارات ضخمة في عدة أماكن.

وأفاد شهود عيان بأن قصفا عنيفا هز غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا أن غارة عنيفة جدا استهدفت منقطة قرب مقر الامن العام في شارع النصر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة اسعاف بشكل مباشر أمام قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما ادى إلى إصابة العديد من الطواقم الصحية ومواطنين.

يتبع ..