يديعوت أحرنوت تقول إن الجيش الإسرائيلي فشل بهجوم مضاد لاستعادة بلدات الغلاف وقتال عنيف يجري في إيرز

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هجوما غير عادي وقع عند معبر إيرز من الجانب الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن قتالا شديدا يجري شمالا من الجيب (داخل إسرائيل)، حيث يدور اشتباك عنيف مع مقاتلين فلسطينيين.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن بعد من السيطرة على البلدات التي سيطرت عليها كتائب القسام في غلاف غزة، ويتم نقل المزيد من القوات إلى الجنوب.

وتابعت "لا تزال سبعة تجمعات سكانية بالقرب من قطاع غزة تسلل إليها إرهابيو حماس مصنفة كمناطق قتال نشطة. وتخضع ثلاثة من هذه المجتمعات للسيطرة الكاملة للإرهابيين، وتواصل قوات الدفاع الإسرائيلية إرسال قوات إضافية إلى الجنوب".

يتبع..