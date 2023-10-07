هنية يذكّر تل أبيب بالتحذيرات السابقة من استمرار حصار القطاع والحروب عليه

ذكّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حكومة تل أبيب بعدد المرات التي حذر فيها بأن الحصار المستمر على غزة، والحروب التي تخللته خلفت الآلاف من الشهداء والبيوت المدمرة.

وقال هنية خلال خطاب له حول تطورات معركة "طوفان الأقصى"، إن (إيتمار) بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي) المأفون يأخذ قرارات بالمزيد من التنكيل بأسرانا، وأدارت كل الحكومة الصهيونية ظهرها لإمكانية التوصل لصفقة تبادل نحرّر فيها أسرانا.

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وأضاف في هذا الجانب: "كم مرة حذّرناهم أن الحصار الظالم المستمر على قطاع غزة، وتخلّل هذا الحصار 4 أو 5 حروب خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خطابه: "غزة تعيش هذه المأساة، في هذا السجن الكبير، يوجد مليونا إنسان يمنّون عليهم ببعض المساعدات وبعض التسهيلات لذر الرماد في العيون وكأنهم يتصورون أن شعبنا سوف يبلع هذا الطعم ويسكت عما يحدث في القدس والأقصى".

وأردف قائلا: "كم مرة حذّرناكم من محاولة الاستفراد بشعبنا داخل أراضي 48 ونشرتم الجريمة والقتل في أراضي الـ48 ضمن سياسة الاحتلال والشاباك".

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وأصبح معروفا أن المقاومة الفلسطينية أطلقت مع الصباح الباكر من اليوم السبت، مئات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

ومن جهته، أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة. داعيا الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى".

المصدر: RT