وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعلن حالة الطوارئ في إسرائيل

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ في إسرائيل على خلفية الهجوم الواسع وغير المسبوق لكتائب القسام التابعة لحركة حماس ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن بن غفير أعلن حالة الطوارئ المدنية في جميع أنحاء إسرائيل.

جاء ذلك في اعقاب الانتهاء من تقييم الوضع من قبل الشرطة الإسرائيلية ومصلحة السجون والجيش الإسرائيلي برئاسة بن غفير.

وأمر بن غفير بإعلان حالة الطوارئ، ما سيسمح لقوات الشرطة بممارسة صلاحيات إضافية. ومن المتوقع أن يدخل الإعلان حيز التنفيذ في المساء.

بالإضافة إلى ذلك، قرر الوزير ومفوض الشرطة تجنيد أكبر عدد ممكن من متطوعي الشرطة، ووقف الدورات وتسليح جميع القوات بالكامل في جميع المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، قرر الوزير ومفوض مصلحة السجون أن جميع السجون ستدخل حالة الطوارئ، مع التركيز على أجنحة الأسرى الفلسطينيين.

يتبع ..