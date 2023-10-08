غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 313 قتيلا و1990 جريحا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في آخر تحديث لأرقام ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، أن عدد القتلى ارتفع إلى 313 شخصا بينهم 20 طفلا، فيما بلغ عدد المصابين 1990 شخصا.

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وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، حدثت فيه حصيلة القتلى والجرحى جراء التصعيد الأخير، والذي جاء كما يلي:

- قطاع غزة: 313 شهيدا (بينهم 20 طفلا) ونحو 1990 جريحا

- رام الله: شهيدان

- أريحا: شهيد

- قلقيلية: شهيد طفل

- الخليل: شهيدان

- نابلس: شهيد

وأضاف البيان أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية تجاوزت 50 إصابة بجروح طفيفة ومتوسطة.

وفي الجانب الإسرائيلي، تحدثت تقارير عن مقتل ما يصل إلى 350 شخصا، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 1864 شخصا، بينهم 19 بحالة حرجة، 293 بحالة خطيرة، 315 بحالة متوسطة، 715 بحالة طفيفة، بالإضافة إلى 20 حالة هلع و181 إصابة تخضع لمراجعة طبية

كما ذكرت مصادر إسرائيلية أن نحو 750 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، وأن ما يصل إلى 100 شخص، بينهم أطفال، تم أسرهم من قبل المقاتلين الفلسطينيين.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية