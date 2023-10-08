مصر.. مدرجات مباراة الأهلي والإسماعيلي تهدر بالدعم لفلسطين مع "طوفان الأقصى" (فيديو)

اشتعلت مدرجات الملعب الذي احتضن مباراة الأهلي والإسماعيلي ببرج العرب شمالي مصر بالهتافات المؤيدة لفلسطين في إطار ما يجري في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وهتف جمهور فريق الأهلي بالصوت العالي مرددين دعما لفلسطين: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

يشار إلى أنه يوم أمس السبت وبعيد الإعلان عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا غير مسبوق تجاوبا مع ما وصفوه بالبطولات الفلسطينية الرائعة والتي فاجأت الرأي العام في مصر والعالم.

وسادت حالة من الفرحة الكبيرة منشوراتهم حيث ربط المتابعون بين اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر وبين النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية اليوم 7 أكتوبر.

واعتبرت معظم منشورات المتابعين ما حدث اليوم نصرا كبيرا للمقاومة الفلسطينية.

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وتستمر عملية "طوفان الأقصى" بسقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية دعت، اليوم الأحد، مواطنيها الإسرائيليين المتواجدين في ‎سيناء المصرية إلى مغادرتها فورا، بغية تقليص وجودهم في الأماكن العامة بالخارج .

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصريين.

المصدر: RT