فرح عارم وضجة كبرى في مصر بعد "طوفان الأقصى"

شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا غير مسبوق تجاوبا مع ما وصفوه بالبطولات الفلسطينية الرائعة والتي فاجأت الرأي العام في مصر والعالم.

وسادت حالة من الفرحة الكبيرة منشوراتهم حيث ربط المتابعون بين اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر وبين النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية اليوم 7 أكتوبر.

واعتبرت معظم منشورات المتابعين ما حدث اليوم نصرا كبيرا للمقاومة الفلسطينية، وهذه بعض الأمثلة:

كتب الدكتور صفوت حاتم المفكر المصري، عبر حسابه على فيسبوك: "لم ينفع الجدار الفاصل الذي شيده الكيان لحمايته.. سقطت نظرية الأمن الإسرائيلية مرة أخرى بعد نصف قرن بفضل المُسيّرات وإسقاط المقاتلين بالبراشوت والطائرات الشراعية".

بينما كتب المتحدث اسم الجيش المصري الأسبق، العميد محمد سمير: "الله على صُنعٍ الرجال.. أحلى خبر منذ نصر أكتوبر.. بروفة لتحقيق الله جل وعلا لمشيئته بكامل زوالهم الذي وعدنا به في سورة الإسراء".

ومن جانبه كتب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب المصري: "ندعم وبكل قوة مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي التي أسعدت المصريين وكل شرفاء العالم الحر وتأتي ردا على جرائم إسرائيل التي ترتكبها يوميا بالأراضي المحتلة وأظهرت وبكل وضوح الوجه القبيح لأمريكا والاتحاد الأوروبي فبينما يتغاضون عن جرائم إسرائيل اليومية وانتهاكات الاماكن المقدسة نجدهم فورا يرفضون مقاومة الفلسطينيين المشروعة لاحتلال أراضيهم فأين هي حقوق الإنسان وأين العدالة".

بينما عبرت باحثة الآثار القبطية غادة عمر عن فرحتها قائلة : "ربنا ينصركم ويسدد خطاكم ويرفع علم فلسطين على الأراضي المحتلة وترجع حقوقكم لا يموت حق وراءه مطالب وأنتم لها رجالة".

كما كتب الصحفي والمحلل السياسي محمود التميمي: "هل تعلم بأن إسرائيل منذ الصباح وحتى اللحظة "الساعة 8 ونص" لم تستطع استعادة السيطرة على المستوطنات التي احتلها الفلسطينيون.. المعلومة على لسان أفيخاي بالمناسبة قبل دقائق على قناة الحدث".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT