"طوفان الأقصى" يلوّن البورصة المصرية بالأحمر

رصد خبراء سوق المال حالة من التراجع لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات، اليوم الأحد، حيث هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% عند مستوى 19558 نقطة.

وقال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال: "تلون إيجي إكس 30 بالأحمر ببداية التعاملات اليوم نتيجة ما يحدث فى فلسطين "طوفان الأقصى"، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 1.53 % عند مستوى 23427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.47% عند 8196 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 3719 نقطة، وانخفض أيضا مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 5507 نقاط".

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع قبل إجازة حرب أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% عند مستوى 19873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 0.96 % عند مستوى 23791 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% عند 8318 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 3735 نقطة.

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وارتفع أيضا مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 5546 نقطة.

وأمس السبت أطلقت حماس هجوما مباغتا ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف الصواريخ واختراق السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.

وشهدت المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: موقع بوابة فيتو المصري