لافروف وشكري يبحثان هاتفيا آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفقة نظيره المصري سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية اليوم السبت، التصعيد الأخير في الساحة الفلسطينية ومعركة "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي، " أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري اليوم السبت خلال مكالمة هاتفية عن قلقهم العميق إزاء التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، بما في ذلك بين السكان المدنيين".

كما اتفق الوزيران وفقا لبيان الخارجية الروسية على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية والشروع في عملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية وفقا لمعايير القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأشار لافروف إلى المبادرات الروسية الأخيرة لتكثيف الجهود الموحدة للأطراف المعنية بغية الوصول إلى تسوية سياسية فلسطينية إسرائيلية عادلة وموثوقة تعتمد مبدأ حل الدولتين في أسرع وقت ممكن".

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 22.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر:RT