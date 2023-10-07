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اشتباكات عنيفة لا تزال جارية في سديروت (فيديو)

أخبار العالم العربي

اشتباكات عنيفة لا تزال جارية في سديروت (فيديو)
Globallookpress
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أفادت مراسلة RT اليوم السبت بأن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة في سديروت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

وانتشر مقطع فيديو يوضح عملية مداهمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل سديروت.

كما أفاد مراسل قناة 13 بأن مقاتل كتائب القسام المحاصر داخل مركز شرطة سديروت تمكن من الفرار أثناء هدم المركز.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تجري عمليات تمشيط داخل مركز شرطة سديروت بعد الاشتباه بانسحاب المقاوم من داخل المركز.

وأعلنت قوات الشرطة تأهبها فيما طالبت سكان مدينة سديروت بالتزام منازلهم، وذلك في أعقاب تمكن مقاوم من الفرار من داخل مبنى الشرطة بعد محاصرته وهدمه واشتعال النار في المبنى.

 

المصدر:  RT

 

 

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