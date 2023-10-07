نتنياهو يدعو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة ويتوعد بتحويل القطاع إلى خراب

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو يوم السبت، الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى خراب.

إقرأ المزيد

وأشار نتنياهو في خطاب مصور بثه نتنياهو مساء السبت، إلى أن إسرائيل تستعد لحرب طويلة الأمد على قطاع غزة، وحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن "سلامة الأسرى" الإسرائيليين، مؤكدا أن إسرائيل ستحاسب أي شخص يلحق بهم الأذى.

وقال: "هذه الحرب ستستغرق وقتا وستكون صعبة وسنواجه أياما عصيبة ولكننا سننتصر"، لافتا إلى أن إسرائيل لم تشهد حدثا مماثلا من قبل.

وأضاف: "هذا يوم صعب جدا وحماس تريد قتلنا جميعا وقد بدأت ضدنا حربا قاسية وشريرة، لكنها ستدفع ثمنا باهظا جراء هذا الهجوم، وسيستخدم الجيش الإسرائيلي كامل قوته للرد الفوري ضد قدرات حماس، وسوف ننتقم بقوة لليوم الأسود الذي ألحقوه بدولة إسرائيل ومواطنيها"،

وتابع: "الحكومة بأكملها تقف وراء هذا القرار، وجميع الأماكن التي يختبئ فيها قادة حماس، ستتحول إلى خراب".

ودعا أهالي قطاع غزة إلى الرحيل والابتعاد عن القطاع، قائلا: "سنعمل في كل مكان وبكل قوة، قوات الجيش الإسرائيلي تطهر المستوطنات من آخر الإرهابيين في مستوطنات غلاف غزة، الذين يتنقلون من بلدة إلى أخرى، ويدخلون بيتا تلو الآخر، لاستعادة السيطرة".

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام فلسطينية