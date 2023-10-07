نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد ساعات من "طوفان الأقصى"!

نشرت حسابات وهمية وحسابات غير معتمدة تدوينات على منصة "X" (تويتر سابقا) تفيد بأنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى بعد ساعات من عملية "طوفان الأقصى".

ونشر حساب وهمي يحمل اسم صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية تدوينة قال من خلالها "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل إلى مستشفى شيبا في تل شومر".

جدير بالذكر أنه لم تصدر أي تأكيدات من مصادر إسرائيلية رسمية.

🚨 BREAKING: Benjamin Netanyahu had to be shifted to Sheba Hospital in Tel Shomer, and the reasons are not yet clear. pic.twitter.com/n5ywoik1zl — Jerusalem Post (@Jerusalam_Post) October 7, 2023

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ANALYSIS: Fake



FACT: Misinformation propaganda accounts from Bangladesh🇧🇩/Pakistan🇵🇰 are circulating #Fake news from #Israel claiming that Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu had to be shifted to Sheba Hospital in Tel Shomer, and the reasons are not yet clear.(1/4) pic.twitter.com/1iO1ZaMaAS — D-Intent Data (@dintentdata) October 7, 2023

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT