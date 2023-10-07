الناطق باسم "كتائب القسام": أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتنياهو (فيديو)

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، في كلمة صوتية فجر الأحد، إن أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو.

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وأضاف الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة موجها الكلام لتل أبيب، "أسراكم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة.. إياكم أن تخطئوا بالتقدير".

وصرح أبو عبيدة بأن تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة.

وتابع قائلا إن "إسرائيل تواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا".

واستطرد بالقول "بأي جيش تهددنا بالذي تساقط أمامنا وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا"، مشيرا في السياق إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي تساقطوا كالجراد أمام مقاتلي "القسام".

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT