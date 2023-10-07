"قناة 13" العبرية: أنباء عن فرار مقاتل من "كتائب القسام" من مركز شرطة سديروت (فيديو)

قالت "قناة 13" العبرية مساء يوم السبت، إن أنباء وردت تفيد بفرار مقاتل "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس والذي تمت محاصرته داخل مركز شرطة سديروت.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات تجري عمليات تمشيط داخل مركز شرطة سديروت بعد الاشتباه بانسحاب المقاوم من داخل المركز.

هذا، وطلبت الشرطة الإسرائيلية من المستوطنين في سديروت التزام منازلهم بسبب الخشية من انسحاب المقاوم المتحصن بداخل مركز الشرطة.

ونشر مدونون مقطع فيديو قالوا إنه يوثق مطاردة المسلح الفلسطيني الذي تحصن في مركز شرطة سديروت وتمكن لاحقا من الهروب بعد هدم المبنى.

תיעוד המרדף בשדרות אחר המחבל שהתבצר בתחנת המשטרה - ונמלט עם הריסתה@ItayBlumentalpic.twitter.com/2t6umDcmIW — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بهدم مركز شرطة إسرائيلي بعد فشل اقتحامه.

بعد فشلها فس اقتحامه.. جرافات الاحتلال تقوم بهدم أجزاء من مركز شرطة الاحتلال في سديروت الذي يتحصن بداخله مجموعة من المقاومين pic.twitter.com/K4DjvufJzR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2023

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى سقوط أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية