وزارة الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا وقرابة ألف جريح منذ صباح اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 161 فلسطينيا وإصابة قرابة ألف شخص منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم السبت.

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ووفق وزارة الصحة فإن مجمل عدد الشهداء والإصابات الواردة لدى مستشفيات القطاع ليوم السبت الموافق 07/10/2023 لغاية هذه اللحظة موزعة على النحو التالي:

غزة: (35) شهيد وما يقارب (160) إصابة.

خانيونس: (45) شهيد وما يقارب (180) إصابة.

الشمال: (40) شهيد وما يقارب (200) إصابة.

وسطى: (29) شهيد وما يقارب (311) إصابة.

رفح: (12) شهيد وما يقارب (80) إصابة.

مجمل عدد الإصابات في جميع المحافظات (931)

مجمل عدد الشهداء في جميع المحافظات (161)

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

المصدر: RT